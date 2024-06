O colorido das marchas do São João do Porto Santo

Quatro grupos, num total de 450 marchantes, saíram este domingo às ruas da Vila Baleira, para alegrar os centenas de presentes, que nem os chuviscos demoveram. A partir das 21 horas as Marchas do Campo de Cima, Campo de Baixo, Camacha e Cidade percorrem as artérias da Vila, para acabar numa apresentação no palco da Praça do Barqueiro.

Ver Galeria Foto Fábio Brito



Este ano, a Marcha do Campo de Baixo apresentou-se com o tema ‘A visita de São João’, baseado na ideia de um São João que acorda de um sono profundo para confirmar que continua a ser celebrado pelos filhos da ilha. A Marcha da Cidade teve como mote os caracóis do Porto Santo, com a canção com letra original 'Caracóis da Ilha'. ‘As bordadeiras’ foi o tema escolhido pela Marcha da Camacha, numa homenagem à dedicação e ao talento das bordadeiras da Camacha. A Marcha do Campo de Cima homenageou o trabalho árduo de um povo e do seu mentor na reflorestação do Pico Castelo, António Schiappa de Azevedo, bem como os aguadeiros, responsáveis pela entrega de água nas casas e rega dos pinheiros que foram plantados no Pico Castelo.