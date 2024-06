Substituído o empilhador do posto de recepção de pescado no Paúl do Mar

O Governo Regional, através da Direcção Regional de Pescas, procedeu esta terça-feira, 18 de Junho, à substituição do empilhador que prestava apoio ao posto de recepção de pescado no Paúl do Mar.

O aparelho anterior "precisava de manutenção", explica a Secretaria Regional de Agricultura e Ambiente em nota emitida.

Segundo o director regional de Pescas, Nuno Gouveia, a infra-estrutura manteve-se "sempre operacional sem colocar em causa as operações normais de descarga de pescado".

"O Programa de Governo que está a ser discutido na Assembleia contempla o investimento em várias infra-estruturas, nomeadamente ao nível das lotas da Região", indica a secretaria.