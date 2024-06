Com o regresso ao parlamento do socialista Miguel Brito, que substitui Sérgio Gonçalves na bancada do PS, o Porto Santo passou a ter três deputados na Assembleia Legislativa da Madeira.

Carla Rosado foi reeleita pelo PSD e Carlos Silva, do JPP, entrou em substituição de Filipe Sousa.

Esta representação do Porto Santo é maior do que tem sido a regra nas legislaturas da ALM, com um máximo de dois deputados, quase sempre um do PSD e outro do PS.