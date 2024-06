Marchas de Santo António desfilam este sábado na Ponta do Sol

A Ponta do Sol recebe, este sábado, dia 15 de Junho, o desfile de Marchas Populares de Santo António, num evento organizado pela Câmara Municipal da Ponta do Sol. O início está marcado para as 22 horas, na Avenida 1.º de Maio e depois haverá actuação de Márcio Amaro.

A presidente do Município da Ponta do Sol, Célia Pessegueiro, sublinha que "as Marchas de Santo António são sinónimo de alegria, de cor e tradição. E é com alegria que a Vila da Ponta do Sol será novamente o palco deste evento tão acarinhado pela população".

Serão cerca de 300 participantes num total de cinco grupos a desfilar pelas ruas da Vila. Haverá prémios para as melhores trupes um 1.º lugar de 1.000€, o 2.º lugar de 750€ e o 3.º lugar de 500€. Também serão premiados os melhores arcos de Santo António, em que o 1.º, 2.º e 3.º classificado receberão 150€, 100€ e 75€, respectivamente.