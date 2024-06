Jovem porto-santense Laura Santos é campeão de Portugal

É histórico e inédito. Pela primeira vez o Porto Santo tem uma campeã de Portugal na modalidade de golfe.

O feito foi alcançado há instante por Laura Santos, jogadora de apenas 12 anos, após cumprir a segunda volta do Campeonato Nacional de sub-12 que teve lugar em Santo Estevão Golfe.

A golfista do PXO Golf Club terminou a competição com um total de 179 pancadas (+33 acima do par do campo) e depois de ter realizado a primeira volta com 84 pancadas, enquanto hoje entregou o cartão de jogo com 95 pancadas.

Laura Santos veio mesmo a rubricar o melhor ‘score’ na primeira jornada (84) a par da chinesa Rachel Li que veio mesmo a terminar a prova no primeiro lugar com 164 pancadas (+18), mas o facto de ter nacionalidade não lhe pode ser atribuído qualquer título nacional português.

Alice Costa Mendes do Citynorte sagrou-se vice-campeã nacional depois de uma grande segunda volta onde rubricou 86 pancadas, ficando a apenas duas pancadas (181) da nova campeã.

Margarida Silva Pinto (Miramar) fechou o pódio com 183 pancadas.