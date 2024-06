Matias Damásio aqueceu a noite porto-santense

Matias Damásio subiu ao palco na terceira grande noite das Festas de São João do Porto Santo, este sábado, 22 de Junho. Centenas de pessoas voltaram a acorrer à Praça do Barqueiro, onde se situa o maior dos três palcos deste evento, para ouvir os ritmos quentes do artista angolano.

O espectáculo de Matias Damásio iniciou com uma mensagem a apelar à sustentabilidade ambiental, lembrando o público de que "não temos Planeta B", e que todos temos de contribuir para salvar este que é o nosso único planeta.

A noite continuou com música e dança, num espectáculo em que o artista entoou alguns dos seus temas mais acarinhados como é exemplo 'Loucos', cantado em uníssono com a multidão.

Veja, abaixo, as imagens da noite: