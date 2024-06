Angolana TAAG vai realizar voos directos Luanda-Porto no Natal e Ano Novo

A companhia aérea angolana TAAG vai disponibilizar voos diretos no itinerário Luanda-Porto-Luanda na quadra festiva de Natal e Ano Novo, foi hoje anunciado.

Segundo um comunicado da empresa, serão disponibilizados 16 serviços especiais nos meses de dezembro e janeiro de 2025, operados numa aeronave Boeing 777, com saídas de Luanda em voo noturno e partidas do Porto em voo diurno.

Na altura do Natal, as saídas de Luanda com destino ao Porto serão realizadas nos dias 17, 19, 20 e 21 de dezembro e em sentido inverso nos dias 18, 20, 21 e 22 de dezembro de 2024.

No Ano Novo, efetuam-se partidas de Luanda com destino ao Porto nos dias 3, 4, 7 e 9 de janeiro 2025 e saídas do Porto com destino a Luanda nos dias 4, 5, 8 e 10 de janeiro 2025.

"O objetivo é agregar mais opções de mobilidade aos passageiros, face à elevada procura sazonal que se regista na ligação ao Porto durante o Natal e Ano Novo", sublinha a transportadora.

A TAAG disponibiliza atualmente 11 destinos domésticos e 12 destinos internacionais.