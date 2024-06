Há 17 anos Sebastião Lazaroni era o novo treinador do Marítimo

A 21 de Junho de 2007, o DIÁRIO noticiava que o brasileiro Sebastião Lazaroni era o novo treinador do Marítimo.

“Recebi algumas propostas para continuar no Brasil, mas gostei muito do projecto apresentado pelos dirigentes do Marítimo e aceitei este desafio de trabalhar pela primeira vez em Portugal”, disse o técnico na altura.

Nessa sua primeira passagem pelo futebol português, sonhava com o apuramento para a Liga dos Campeões.

O nosso objectivo será fazer uma campanha melhor do que a da última temporada e levar o clube a atingir voos mais altos, como conquistar vaga na Liga dos Campeões ou na Taça UEFA". Sebastião Lazaroni

Sebastião Lazaroni sucedeu a Alberto Pazos, treinador espanhol que saiu do comando dos verde-rubros após a derrota frente ao Boavista na derradeira jornada da Liga.