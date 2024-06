Portugueses e turcos prometem grande ambiente no estádio em Dortmund

Milhares de adeptos estão a entrar no Signal Iduna Park, mas antes do pontapé de saída fizeram a festa do lado de fora. O DIÁRIO testemunhou a chegada dos autocarros das duas selecções, com um grande ambiente e os turcos em maioria.

A festa começou cedo e continua, agora dentro do estádio. O jogo começa já daqui a pouco, a 17 horas (mais um hora na Alemanha).