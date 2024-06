Áustria bate Países Baixos e ganha Grupo D após grande jogo

A Áustria conquistou hoje surpreendentemente o Grupo D do Campeonato da Europa de futebol de 2024, ao bater os Países Baixos por 3-2, num grande jogo, em Berlim, e beneficiar do empate da França (1-1 com a Polónia).

Os austríacos, que repetem a presença nos 'oitavos' da última edição, marcaram primeiro, logo aos seis minutos, num autogolo de Donyell Malen, e, depois, responderam de cada vez que os neerlandeses restabeleceram a igualdade.

Romano Schmid apontou o segundo da Áustria, aos 59, uma dúzia de minutos depois do 1-1 de Cody Gakpo, e Marcel Sabitzer selou o resultado final, aos 80, instantes depois do 2-2 de Memphis Depay, 'repescado' pelo VAR, aos 78.

Com este triunfo, os austríacos, que seguiriam para os 'oitavos' mesmo perdendo por quatro, ganharam o Grupo D e atiraram os neerlandeses para terceiros, com a vice-campeã mundial em título França pelo meio, no segundo posto.

Em relação à segunda jornada, Ronald Koeman apostou em Geertruida, Veerman e Malen nos lugares de Dumfries, Xavi Simons e Frimpong, enquanto Ralf Rangnick trocou Trauner, Mwene, Baumgartner e Laimer por Wöber, Prass, Wimmer e Schmid.

A formação austríaca entrou melhor e, depois de duas ameaças, chegou ao golo logo aos seis minutos, com o muito ativo Prass a centrar da esquerda e Malen, desajeitado, a desviar a bola para a sua própria baliza, apontado o sétimo autogolo na prova.

Em desvantagem, os neerlandeses continuaram 'adormecidos', sem urgência, mas, em dois lances isolados, quase chegaram ao empate, em remates falhados de Reijnders, aos 14 minutos, e de Malen, incapaz de se redimir, aos 23.

A Áustria voltou a aparecer ofensivamente aos 30 minutos, com remates seguidos de Sabitzer e Grillistsch, e, aos 38, esteve muito perto do segundo, com a bola a chegar a Arnautovic, que, isolado na pequena área, falhou o remate.

Os neerlandeses, com Xavi Simons em vez de Veerman desde os 35 minutos, responderam aos 41, com Schouten a não dar a melhor sequência a um bom trabalho de Malen, que, pouco depois, centrou para o cabeceamento de Memphis ao 'ferro', mas em fora de jogo.

A segunda parte começou, praticamente, com o golo do empate, aos 47 minutos: Geertruida roubou a bola a Grillitsch a meio-campo, Xavi Simons conduziu e lançou Gapko, que fletiu da esquerda para o meio e atirou junto ao poste esquerdo.

Os neerlandeses estavam agora por cima, mas, aos 59 minutos, a Áustria voltou a adiantar-se, com Grillitsch a centrar da esquerda para o 'coração' da área, onde apareceu Schmid a cabecear vitoriosamente - De Vrij ainda tocou na bola.

Depois, começaram as substituições, com o ex-benfiquista Koeman a lançar, entre outros, o avançado Weghorst, que, aos 78 minutos, ganhou a bola na área de cabeça e colocou-a em Memphis Depay, que dominou com o peito e atirou certeiro de pé direito.

A nova igualdade só durou, porém, dois minutos, pois, aos 80, o também entrado Baumgartner isolou Sabitzer, que, na área, sobre a esquerda, rematou forte de pé esquerdo para o terceiro golo da Áustria, que se colocou novamente na frente.

Na parte final, os neerlandeses ainda tentaram resgatar uma terceira igualdade, que quase chegou aos 86 minutos, num cabeceamento de Weghorst pouco por cima.