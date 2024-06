No âmbito da empreitada municipal de “Controlo e monitorização de fugas nas redes de águas associadas ao sistema de telegestão existente no Concelho do Funchal - 2ª Fase”, torna-se necessário proceder a interrupção à circulação rodoviária no sentido descendente da Rua do Gorgulho, a partir de quinta-feira, dia 27 de junho. A autarquia do Funchal está a realizar trabalhos de substituição da rede de distribuição de água potável na zona do Lido.

Neste contexto, a ligação entre a zona do Forum Madeira e o Centro do Funchal mantém-se assegurada pela Estrada Monumental. Contudo, para evitar constrangimentos na área de intervenção, recomenda-se que os condutores circulem, em alternativa, na Rua Velha da Ajuda ou Rua João Paulo II.

O acesso ao complexo balnear Lido, Pingo Doce, unidades hoteleiras e atividades comerciais localizadas a sul do designado nó do Lido será efetuado através da Rua Saint Helier sentido oeste-este, Rua Simplício dos Passos Gouveia, Rua do Leichlingen, Rotunda Leichlingen, e pelo passadiço pedonal, localizado a norte dos Jardins do Lido, até à Rua do Gorgulho, sendo que a respetiva saída se efetua normalmente, no sentido ascendente da Rua do Gorgulho.

As alterações à circulação rodoviária manter-se-ão até ao início de julho.

A Câmara Municipal do Funchal solicita especial atenção à sinalização temporária colocada no local, informando que estas alterações de trânsito têm como objetivo assegurar a acessibilidade local e minimizar os constrangimentos na circulação automóvel.

A empreitada municipal “Controlo e monitorização de fugas nas redes de águas associadas ao sistema de telegestão existente no Concelho do Funchal - 2ª Fase”, é uma operação de melhoria do sistema de abastecimento que se orienta para a redução de perdas de água, tendo por objetivo garantir uma melhor qualidade do serviço prestado à população residente naquela área da cidade.