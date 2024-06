'Altares de São João' já animam as ruas do Funchal

Já arrancou 'Altares de São João', uma iniciativa da Câmara Municipal do Funchal, em parceria com a Junta de Freguesia da Sé e a SocioHabitaFunchal, incluindo o DIÁRIO como media partner, que procura dinamizar diferentes pontos do centro da cidade, a partir de hoje e até à próxima segunda-feira.

Este é um evento que contará com a participação de 39 bares, restaurantes e estabelecimentos de comércio local da capital madeirense.

Animação de rua, com o Teatro Bolo do Caco, música e as tradicionais marchas populares farão parte destes cinco dias, que prometem trazer animação e dinamização à capital madeirense.

Este ano vão estar envolvidas 400 pessoas nas marchas populares solidárias. Estas terão lugar amanhã, às 18 horas, na Praça do Carmo e às 19 horas na Rua Dr. Fernão Ornelas.