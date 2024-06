740 marchantes vão animar ruas da Calheta

A Calheta volta a cumprir a tradição das marchas de São João, levando até à marginal um espectáculo de música, dança e euforia. Será no próximo sábado, 22 de Junho, a partir das 22 horas, que cerca de 740 marchantes vão representar oito freguesias do concelho.

Após as tradicionais marchas a animação continua à meia-noite com um espectáculo pirotécnico, seguindo-se a festa pela noite dentro, com principal destaque para uma das bandas mais aguardadas: os Calema.

Além de São João, a Calheta comemora no dia 24 de Junho os seus 522 anos de história, "um marco que merece ser comemorado com pujança, pelo que a Autarquia preparou um programa bastante diversificado para a efeméride, com iniciativas a decorrer ao longo de todo o mês de Junho", explica uma nota enviada pela autarquia.