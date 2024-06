Obras na rede de água obrigam a alterações de circulação rodoviária no Nó do Lido

A Câmara Municipal do Funchal procederá, a partir de segunda-feira, até ao dia 26 de Junho, à reabilitação da rede de distribuição de água potável na zona do Lido, no âmbito da empreitada municipal “Controlo e monitorização de fugas nas redes de águas associadas ao sistema de telegestão existente no Concelho do Funchal - 2.ª Fase”.

Esta operação, explica a autarquia em comunicado, visa a melhoria do sistema de abastecimento, orientado para a redução de perdas de água, com o objetivo de garantir uma melhor qualidade do serviço prestado à população residente naquela área da cidade.

A intervenção causará alterações temporárias à normal circulação rodoviária, ficando encerrado o sentido de trânsito Centro do Funchal-Fórum, pela Rua Simplício dos Passos de Gouveia, podendo, no entanto, os automobilistas seguir em frente pelo troço rodoviário da Estrada Monumental, junto ao Monumental Lido e à ciclovia.

Como alternativa, a Câmara Municipal do Funchal sugere a utilização da Rua Velha da Ajuda ou a Rua João Paulo II.

"De forma a minimizar constrangimentos, bem como possibilitar um melhor escoamento rodoviário, o trânsito será coordenado pela Polícia de Segurança Pública", refere ainda a CMF.

Para mais informações, consulte a plataforma municipal infomobilidade.funchal.pt.