33 famílias do Funchal recebem apoios num total de 52.415,04 euros no âmbito do projecto '+ Habitação'

Decorreu, hoje, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal, a entrega de 33 apoios, num total de 52.415,04 euros a 33 famílias do Funchal no âmbito do projecto '+ Habitação' e que serão utilizados na aquisição de materiais de construção civil (31), mas também na compra de equipamentos para os interiores de habitações (duas situações).

Conforme informa a autarquia através de comunicado, na entrega destes apoios, que também contou com a presença de diversos presidentes de Junta de Freguesia, Cristina Pedra afirmou que a autarquia "tem uma estratégia clara para a habitação", ressalvando, contudo, que o problema da habitação, "um dos maiores da actualidade", não se resolve apenas com as "iniciativas municipais", exigindo também a "interligação com diversos agentes".

A presidente da Câmara Municipal do Funchal apontou ainda, como parte da estratégia municipal para a habitação, "o sistema criado por este executivo para a isenção do IMT e IMI"na aquisição de «habitação própria e permanente», por jovens, a que acrescentou "o subsídio municipal ao arrendamento e que abrange a classe média", mais os "33 fogos" que estão a ser construídos, "neste momento", na Nazaré, não se esquecendo de incluir os "187 fogos no âmbito do Programa 1.º Direito e que aguardam a decisão do Governo da República" e ainda as habitações a custos controlados que têm sido licenciadas pela edilidade.

Realçou ainda a importância do projecto '+ Habitação', enaltecendo o trabalho efectuado pela ASA (com o apoio da CMF), nomeadamente apontando o apoio, neste ano, "a mais de 200 famílias", que passam assim a ter melhores condições de habitabilidade, num total de 310 mil euros.