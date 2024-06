Segundo projecto do Orçamento Participativo do Funchal de 2023 já está concretizado

Decorreu, hoje, no Centro Comunitário Regional, a apresentação do segundo projecto vencedor do Orçamento Participativo do Funchal, edição de 2023.

Trata-se do Projecto 2 – Espaço MOVESénior, que consistiu na dotação do Centro Comunitário Regional com equipamentos de ginásio adaptados a toda a comunidade, de forma a proporcionar aos utentes um espaço para a prática de exercício físico, refere nota à imprensa do município do Funchal.

No local, a presidente da Câmara Municipal do Funchal; Cristina Pedra, realçou a importância deste projecto dadas «as largas centenas de utentes» do Centro Comunitário Regional, destacando também a rapidez de concretização do projecto, que teve a curiosidade de ser apresentado no dia em que o Centro Comunitário Regional celebra o segundo aniversário.

Cristina Pedra ressalvou ainda o espírito democrata do Orçamento Participativo.

Note-se que, em maio de 2023, a CMF lançou o Orçamento Participativo do Funchal (OPF) com uma verba global de 550.000,00€, destinada à implementação dos projetos vencedores, nas 4 categorias criadas para o efeito, juvenil, escolar, concelhia e sénior.

Foram apresentadas 57 propostas (2 à categoria juvenil, 10 à categoria escolar, 36 à categoria concelhia e 9 à categoria sénior).

Após análise técnica por parte dos serviços da CMF, foram validados 35 projetos técnica e financeiramente viáveis, submetidos à fase de votação pública.

Foram 14 projetos vencedores: 1 projeto juvenil, 2 projetos escolares, 4 projetos concelhios e 7 projetos seniores, conclui o comunicado.