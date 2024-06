Direcção reeleita do Nacional toma hoje posse no Estádio da Madeira

Pelas 17 horas, desta terça-feira, 25 de Junho, tem, lugar na Praça de Sócios do Estádio da Madeira, a tomada de posse da direcção do Nacional, reeleita no passado dia 17 para um novo mandato de três anos (2024-2027), à frente do clube insular, que esta época subiu à I Liga portuguesa de futebol.

Rui Alves, de 64 anos, encabeçou a lista única que concorreu ao acto eleitoral, tendo sido reeleito para um 11.º mandato à frente do emblema 'alvinegro', contabilizando 134 votos a favor, entre os 159 associados que votaram, num universo de 820 sócios aptos a votar, sendo que existiram 11 votos nulos e 14 brancos.

Rui Alves reeleito sem votos contra Rui Alves foi reeleito para o 11.º mandato na presidência do Nacional. Nas eleições que tiveram apenas uma lista candidata, liderada precisamente pelo actual presidente, Rui Alves teve 134 votos dos 159 sócios votantes. Registaram-se ainda 11 votos nulos e 14 em branco. O novo mandato é até 2027.

Licenciado em engenharia civil, Rui Alves foi chefe de divisão da direção dos serviços de hidráulica da Região Autónoma da Madeira, entre 1986 e 1989, para depois assumir o pelouro de vereador de obras particulares na Câmara Municipal do Funchal, até Janeiro de 1994, ano em que se tornou presidente dos madeirenses.

Quase 30 anos depois de ter sido eleito pela primeira vez, em 11 de Julho de 1994, e detentor de 10 mandatos, embora não de forma consecutiva, Rui Alves apenas deixou a presidência do clube em Junho de 2014 – para se candidatar à liderança da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), no acto eleitoral que resultou na eleição de Mário Figueiredo –, tendo voltado à presidência do Nacional em Junho de 2015.

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

10h00 Os deputados eleitos ao parlamento madeirense reúnem-se para votar o Regimento da Assembleia Legislativa da Madeira.

Pode também acompanhar os destaques da sessão plenária em tempo real no nosso liveblog:

10h00 O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, intervém na sessão de abertura da Cimeira da Transformação Digital, no Centro de Congressos do Hotel Vida Mar, no Funchal.

A Segunda Cimeira da Transformação Digital, que se realiza na Ilha da Madeira de 25 a 27 de Junho, trata-se de uma iniciativa conjunta, levada a cabo pelo Governo Regional, através das Secretarias Regionais da Saúde e Protecção Civil e do Turismo e Cultura, em parceria com o Instituto de Desenvolvimento de Novas Tecnologias (UNINOVA), o Instituto para o Desenvolvimento e Inovação Tecnológica (IDEA), a Advancing Technology for Humanity (IEEE), a Technology and Engineering Management Society (IEEE TEMS), o European Institute of Innovation and Technology (EIT Health), a Universidade Nova e a Faculdade de Ciências e Tecnologia (NOVA/FCT-NOVA) e a Universidade do Minho (U-MINHO).

Esta cimeira tem por ambição "ser o fórum de excelência para a discussão internacional de antevisões e troca de experiências na área da Engenharia, Tecnologia e Inovação". Para isso, conta com um leque de cerca de 100 oradores entre peritos e representantes da sociedade civil, da indústria e da academia de diversas entidades de excelência nacionais e internacionais.

Consulte aqui o programa:

14h30 Entrega de apoios pela ASA (Associação de Desenvolvimento de Santo António) a 33 famílias do Funchal no âmbito do projecto ‘+ Habitação’, na sala da Assembleia Municipal.

16h00 Sessão solene comemorativa do 509.º Aniversário do Concelho de Santa Cruz, na Praça Padre Patrocínio Alves.

15h30 Miguel Albuquerque visita as obras de requalificação da ER204 (Estrada do Aeroporto), entre a Boa Nova e a Assomada.

DESPORTO

17h00 A selecção dos Países Baixos defronta a Áustria e a França mede forças com a Polónia, no Grupo D.

20h00 A Inglaterra enfrenta a Eslovénia e a Dinamarca joga frente à Sérvia, no Grupo C.

De 14 de Junho a 14 de Julho pode assistir aos jogos do Euro2024 na Fan Zone do DIÁRIO, no Largo da Restauração, no Funchal:

Fan Zone Euro 2024 ASSISTE A TODOS OS JOGOS DO EURO COM O DIÁRIO! De 14 de Junho a 14 de Julho o Largo da Restauração terá uma Fan Zone com um ecrã gigante a transmitir todos os jogos do Europeu de Futebol, e ainda animação, com música ambiente, zona de crianças, dinamização de passatempos com oferta de prémios ao longo do período, e várias activações de marca dos parceiros envolvidos. A entrada é livre. Vem apoiar a nossa seleção!

18h00 O Clube de Automóveis Clássicos da Madeira (CACM) apresenta esta terça-feira, no Museu de Fotografia da Madeira - Atelier Vicente's, a 35.ª edição da ‘Volta à Madeira Classic Rally’, que se realiza nos próximos dias 28, 29 e 30 de Junho. A conferência de imprensa contará com as presenças: do secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, do presidente do CACM, Miguel Gouveia, do director da FPAK na Madeira, Pedro Melvill de Araújo, do presidente da AMAK, António Abel, e do director da prova, Nelson Ferreira.

19h00 Jardim Municipal do Funchal acolhe a gala anual da Associação de Andebol da Madeira.

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 25 de Junho, Dia Nacional do Multimédia, Dia Mundial do Marinheiro ou Dia Internacional do Marítimo:

1760 - É criado pelo Alvará, com força de lei, o cargo de Intendente Geral da Polícia.

1857 - Sai a primeira edição de "As Flores do Mal", de Charles Baudelaire.

1876 - Batalha de Little Big Horn, no estado de Montana, Estados Unidos. As tribos Sioux e Cheyenne batem o 7.º de Cavalaria do general Custer.

1884 - Morre, aos 25 anos, o compositor austríaco Hans Rott.

1901 - Proclamação de Eduardo VII de Inglaterra.

1918 - Grande Guerra de 1914-1918. Forças norte-americanas expulsam as tropas alemãs da floresta de Belleau.

1927 - É fundada a Associação de Cegos Luís Braille.

1939 - A Académica ganha a primeira Taça de Portugal, uma competição que vem substituir o denominado Campeonato de Portugal. No campo das Salésias, o clube de Coimbra vence o Benfica por 4-3.

1943 - Entram em funcionamento a quarta câmara de gás e o mais extenso crematório do campo de extermínio Auschwitz. As forças nazis admitem ter uma "capacidade diária de processamento de 4.756 corpos".

1948 - Morre, aos 47 anos, o escritor Bento de Jesus Caraça, matemático, professor universitário, militante comunista, dirigente do Movimento de Unidade Nacional Antifascista e do Movimento de Unidade Democrática.

1950 - Começa a Guerra da Coreia, com a invasão da Coreia do Sul pelas forças norte-coreanas. As Nações Unidas condenam a ação.

1951 - Primeira emissão de televisão a cor, pela norte-americana CBS.

1959 - Primeira viagem de um hovercraft, entre a ilha de Wright e o Reino Unido.

1960 - A PIDE (Polícia Internacional e de Defesa do Estado) prende Agostinho Neto e Joaquim Pinto de Andrade, fundadores do MPLA (Movimento Popular de Libertação de Angola).

1962 - É criada a Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique, presidida por Eduardo Mondlane, com a fusão de três movimentos de libertação, UDENAMU, MANU e UNAMI.

1966 - O Vaticano e a Jugoslávia estabelecem relações diplomáticas.

1967 - Os Beatles interpretam pela primeira vez "All you need is Love".

1970 - Os Estados Unidos apresentam um novo plano de paz para o Médio Oriente, com o objetivo de um cessar-fogo entre Israel e o Egito.

1975 - Nos arredores de Lourenço Marques, Estádio da Machava, é proclamada a independência de Moçambique por Samora Machel, presidente da Frente de Libertação de Moçambique.

1978 - A Argentina vence o Mundial de Futebol ao derrotar na final a Holanda, no prolongamento, por 3-1.

1979 - Atentado ao Comandante Supremo das forças da NATO, Alexandre Haig, em Bruxelas. Escapa ileso.

1983 - Primeira bênção dos finalistas da Diocese de Lisboa, na Sé de Lisboa.

1984 - Morre, com 57 anos, o filósofo e historiador francês Michel Foucault.

1986 - Cuba e Brasil restabelecem relações diplomáticas, cortadas 20 anos antes.

1988 - O TEUC (Teatro dos Estudantes da Universidade de Coimbra) recebe a Ordem do Infante D. Henrique.

1990 - É criada a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV).

1991 - Portugal e a Espanha assinam, em Bona, o documento de adesão ao Acordo de Schengen, sobre a livre circulação dos cidadãos.

- O Parlamento croata proclama solenemente a independência da Croácia.

- O Parlamento da Eslovénia aprova uma resolução em que proclama a sua independência

1993 - Toma posse a primeira mulher na chefia do Governo canadiano, Kim Campbell, 46 anos, do Partido Conservador.

1996 - A Assembleia da República aprova a proposta de Lei para o voto dos imigrantes nas eleições autárquicas.

- O Comité Técnico da UNESCO dá parecer favorável à proposta de classificação do centro histórico do Porto como Património Mundial.

- A Al-Qaeda ataca a base americana de Khobar, na Arábia Saudita. Morrem 19 militares e 386 ficam feridos.

1997 - Morre, aos 87 anos, o comandante francês Jacques Cousteau, cientista e oceanógrafo.

2000 - O Movimento para a Mudança Democrática (MDC), formado em 1999, liderado por Morgan Tsvangirai, consegue uma presença expressiva no Parlamento do Zimbabué.

2001 - São libertados os dois últimos reféns portugueses em Cabinda, Angola, raptados pela FLEC-FAC a 24 de maio de 2000.

2002 - O selecionador nacional António Oliveira é demitido, após a eliminação da seleção portuguesa de futebol na fase final do Mundial de Futebol.

2003 - O ministro da Defesa, Paulo Portas, visita as instalações da empresa Desmilitarização e Defesa, que integra a Sociedade Portuguesa de Explosivos, em Alcochete, para simbolicamente carregar no botão que inicia a destruição da última mina antipessoal.

2006 - Timor-Leste. Demitem-se os ministros dos Negócios Estrangeiros, José Ramos Horta, e dos Transportes, Ovídeo Amaral. O primeiro-ministro Mari Alkatiri põe o lugar à disposição.

- Morre, aos 73 anos, António Cardoso, poeta angolano, referência da luta anticolonial, preso três vezes pela PIDE, antigo presidente da União dos Escritores Angolanos.

2007 - São publicados em Diário da República os decretos-lei que criam a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, com sede no Porto, que substitui a Agência Portuguesa para o Investimento e integra as atribuições do ICEP Portugal, entretanto extinto.

- Portugal e Argentina assinam, no Encontro Empresarial Argentina-Portugal, em Lisboa, um acordo para assegurar ligação aérea direta, através da TAP, entre Lisboa e Buenos Aires, interrompida nos anos 70.

- O primeiro-ministro, José Sócrates, inaugura o Museu Coleção Berardo, com exposição permanente de arte moderna e contemporânea, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

2008 - As alterações ao Código do Trabalho são aprovadas em sede concertação social, sem o apoio da CGTP, que abandona a reunião por considerar não ter condições sequer para discutir a última proposta do Governo.

2009 - Morre, com 50 anos, o norte-americano Michael Jackson, estrela da canção 'pop' norte-americana. Bateu o recorde mundial de vendas com o seu álbum "Thriller", em 1982, com mais de 50 milhões de exemplares vendidos, seguindo-se outros dois sucessos musicais: "Bad" (1987) e "Dangerous" (1991).

- Morre, aos 62 anos, a actriz norte-americana Farrah Fawcett.

2012 - Morre, com 83 anos, Júlio Montalvão Machado. Oftalmologista de profissão, foi um dos fundadores da Ação Socialista Portuguesa e, depois, do Partido Socialista.

2015 - Os líderes da União Europeia, reunidos em Bruxelas, dão o aval ao Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos, conhecido como 'Plano Juncker', que pretende estimular a economia europeia com uma verba de 315 mil milhões de euros.

- Morre, com 93 anos, Patrick Macnee, ator britânico naturalizado norte-americano, estrela da série de espionagem dos anos 1960 "Os Vingadores".

2016 - O médio Renato Sanches, que o Benfica vendeu ao Bayern Munique, torna-se o mais jovem jogador português a marcar na fase final de uma grande competição, frente à Polónia, nos 'quartos' do Euro2016, em França.

- Fernando Pimenta sagra-se campeão da Europa de canoagem, em K1 1000, em Moscovo, na Rússia.

- Morre, com 93 anos, o engenheiro e empresário João Augusto Sanguinetti da Costa Carvalho Talone, quinto visconde de Ribamar.

- Morre, aos 87 anos, o norte-americano Bill Cunningham, veterano e lendário fotógrafo de moda de Nova Iorque, EUA.

2017 - Morre, com 82 anos, o britânico Denis McQuail, professor jubilado da Universidade de Amesterdão e considerado um dos maiores nomes das Ciências da Comunicação a nível mundial, autor de um dos principais manuais de Ciências da Comunicação, "Teorias da Comunicação de Massas".

2018 - Morre, aos 87 anos, David Goldblatt, fotógrafo sul-africano que denunciou o sistema de 'apartheid' na África do Sul, o primeiro a expor individualmente no Museu de Arte Moderna de Nova Iorque (MoMA), EUA.

2020 - O Governo aprova a criação do Programa Bairros Saudáveis, de âmbito nacional, que visa financiar projetos locais de iniciativa participativa, para melhorar as condições sanitárias, inclusive das comunidades afetadas pela pandemia, dispondo de 10 milhões de euros.

- O primeiro-ministro, António Costa, anuncia a criação de um regime de contraordenações para quem violar as regras estabelecidas no âmbito da pandemia de covid-19, como ajuntamentos ou consumir bebidas alcoólicas na rua, as multas podem chegar aos 500 euros.

- A Comissão Europeia aprova uma ajuda estatal da Alemanha ao grupo aéreo Lufthansa, um apoio à recapitalização de seis mil milhões de euros e um empréstimo com garantia estatal de três mil milhões, dada a pandemia de covid-19.

- O Liverpool sagra-se campeão inglês de futebol, 30 anos depois, ao beneficiar da derrota do Manchester City no reduto do Chelsea, por 2-1, em encontro da 31.ª jornada da Liga inglesa.

2021 - O novo presidente do Conselho de Administração da TAP, Manuel Beja, e a nova presidente da Comissão Executiva (CEO), Christine Ourmières-Widener, assumem funções.

- Derek Chauvin, antigo polícia da cidade norte-americana de Minneapolis, é condenado a 22 anos e meio de prisão pelo homicídio do cidadão afro-americano George Floyd, em 25 de maio de 2020.

- Entra em vigor a legislação que permite a morte medicamente assistida em Espanha.

PENSAMENTO DO DIA

“De homem a homem verdadeiro, o caminho passa pelo homem louco Michel Foucault (1926-84), filósofo e historiador francês

Este é o centésimo septuagésimo sétimo dia do ano. Faltam 189 dias para o termo de 2024.