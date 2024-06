Área agrícola recua para mínimos históricos

Há 8 anos que a área agrícola está a diminuir consecutivamente, atingindo em 2023 o valor mais baixo das últimas décadas. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 25 de Junho.

"Chega volta a abrir portas ao Programa de Governo" é, por sua vez, a notícia que merece maior destaque gráfico na primeira página. Governo mantém “esperança” de que será possível aprovar o documento. PSD critica PS e JPP por terem faltado ao encontro. Amanhã e na quinta-feira há nova ronda.

Gastronomia madeirense “pode ter uma grande expansão”. Quem o diz é o ‘Chef’ Hugo Araújo, na 'Entrevista' de hoje do DIÁRIO. O responsável do restaurante ‘Solar dos Presuntos’ veio à Região no âmbito do evento ‘Juntos à Mesa’, do Savoy Palace.

No que toca ao Ensino Superior, saiba que "Cerimónia de graduação reúne 427 finalistas da UMa". Evento de 2024 supera, em número de participantes, os dos anos anteriores.

No Desporto, "Ambiente de jogo grande" merece honras de primeira página. O DIÁRIO testemunhou, ontem em Leipzig, um verdadeiro espectáculo ainda antes do pontapé-de-saída no Itália-Croácia. Italianos não esquecem Ronaldo.

