Ameaças latentes

Não era minha intenção debruçar-me sobre a política madeirense. Queria dissertar sobre a guerra que mantém o Mundo em suspense, todavia, devido à complexidade atual do momento político/social na nossa Ilha, merece-nos apreensão.

Sabemos como começou mas não sabemos como irá acabar esta crise de governação na “Pérola do Atlântico” Mesmo com a retirada do Programa de Governo, Miguel Albuquerque, lá do alto do seu pedestal, falou e disse: daqui não saio, daqui ninguém me tira, e se for derrubado volto a candidatar-me. Isto é uma obsessão doentia ou então interesses inconfessáveis estão por detrás desta irresponsabilidade. Só se vê tamanho apego ao poder, na Rússia, na Coreia do Norte ou na Venezuela. Este regime do PSD-M já nos habituou, durante quase meio século, ao quero, mando e posso mas desta vez está a exceder os limites. Albuquerque vai protelando a situação e empurrando os problemas com a barriga, configurando uma ditadura sob a capa da democracia. Pelo andar da carroça teremos novas eleições lá para janeiro 2025, já que a lei não permite a dissolução da ALM antes de 6 meses. Mesmo assim continuará a haver incerteza face à decisão dos eleitores em não darem uma maioria absoluta a qualquer partido. Albuquerque, apesar de obstinado, já está menos arrogante, ou seja, baixou a bola. A minha opinião, repito - vale o que vale - é que a oposição deveria aprovar o programa de Governo e o Orçamento Regional para bem de todos nós. Depois levar propostas à ALM, pendentes nas gavetas do G.R. há muito tempo, para serem aprovadas e “obrigar” Albuquerque a cumpri-las tal como está agora a acontecer na Assembleia da República com a lei do IVA. Não vale a pena o braço-de-ferro, deem-lhe corda e ele “enforca-se” sozinho. Cairá em 2025 ou 2026 pois não aguentará 4 anos - como ele diz- a aturar a oposição. Assim, não poderá atirar o ónus da culpa para outros. Sem maioria na ALM as forças ocultas que não o “deixam” demitir-se, revelar-se-ão e o mito que o defensor da Madeira era o PSD-M e seus governos, cairá pelas bases. Já todos percebemos que Albuquerque não quis aprovar o Orçamento para 2024 e agora cancela o festival Raízes do Atlântico, alegadamente, por falta de verba a fim de pressionar o povo. A instabilidade política e financeira da RAM poderia estar salvaguardada mas pelos jogos do poder está gravemente afetada. Deixem que os madeirenses juntem 2+2 e percebam que os defensores da Madeira, afinal sempre foram os seus carrascos.

Decididamente, a política não deveria ser para qualquer um(a), mas para pessoas sensatas, honestas, idóneas, com visão de futuro e inteligentes q.b. mas a democracia é cega e permite no seu seio mentirosos, corruptos ou desonestos que depois de serem eleitos abusam do poder. Nos E.U. a lei até é mais permissiva ao ponto de um criminoso poder ser Presidente e dirigir o país a partir da prisão.

A Ameaça Mundial

Uma curta abordagem à guerra. Vladimir Putin, o novo nazista, mantém os países civilizados reféns da ameaça das armas nucleares porque este insano deu largas ao seu instinto assassino e decidiu, só porque sim, invadir e destruir um pais neutro matando crianças ,velhos e mulheres. Muitos filhos choram a morte dos pais, muitas esposas choram a morte dos maridos e muitos jovens estropiados ficam inúteis para a vida. Para não falar nas centenas de milhões que são gastos na guerra. Só o último pacote de ajuda financeira à Ucrânia, aprovado pelo grupo de países mais ricos (G7), está avaliado em 50 mil milhões, dinheiro esse que daria para matar a fome a muitas crianças e todos os milhões gastos ao longo desta guerra estúpida ajudaria muitos países a livrar-se da pobreza extrema. Putin levou muitos anos a preparar-se para este conflito e, tal como Hitler, tenta envolver todo o mundo, aliciando os países fascistas e ditadores contra os países democráticos ocidentais que pretendem viver em paz. Prova evidente é o apoio mútuo entre ditadores, Irão, Coreia do Norte e Cuba. Reparem que não referi países neutros, simplesmente porque numa guerra nuclear não os haverá, todos serão envolvidos e sofrerão graves consequências. Este energúmeno permite-se fornecer armas à Coreia do Norte mas diz que o fornecimento de armas à Ucrânia, fornecidas por Seul, seria um erro muito grave. Só um demente faria tais afirmações. Já não restam dúvidas que o conflito no Médio Oriente, tem o dedo desta besta sanguinária com o apoio aos terroristas do Hamas e do Hezbollha. Putin lembra-nos um seu conterrâneo, nascido na Sibéria em 1869, Grigori Rasputin, alcunhado de o monge louco que acabou por morrer envenenado em 1916, com cianureto nos alimentos num atentado perpetrado por nobres russos. Será que ainda existe nobres desses na Rússia?