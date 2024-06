Croácia, Hungria ou equipa do Grupo C frente a Portugal nos 'oitavos'

A Croácia, que hoje acabou no terceiro lugar do Grupo B, a Hungria, terceira do Grupo A, ou uma equipa do Grupo C são os possíveis adversários de Portugal nos 'oitavos' do Euro2024 de futebol.

Vencedor do Grupo F, Portugal enfrenta em 01 de julho, em Frankfurt, pelas 21:00 locais (20:00 em Lisboa), um terceiro colocado, dos agrupamentos A, B ou C, e, com o fecho hoje do Grupo B, já são apenas seis as hipóteses.

Além de Croácia e Hungria, são possibilidades Inglaterra, Dinamarca, Eslovénia e Sérvia, as quatro formações do Grupo C, que encerra na terça-feira, com os dinamarqueses face aos sérvios e os ingleses frente aos eslovenos.

Depois de duas jornadas, a Inglaterra lidera, com quatro pontos, seguida da Dinamarca, com dois, da Eslovénia, igualmente com dois, e da Sérvia, com um.

Hoje, a Croácia acabou no terceiro lugar do Grupo B ao ceder uma igualdade (1-1) face à Itália aos 90+8 minutos, culpa de um tento de Mattia Zaccagni, depois de Luka Modric ter adiantado os croatas, aos 55, após falhar um penálti aos 54.

Com dois pontos e um saldo negativo de três golos (3-6), a Croácia já está pior do que a Hungria, que somou três pontos, e dificilmente será um dos quatro melhores segundos, pois precisa que dois terceiros façam pior.

Na segunda-feira, a Hungria selou o terceiro posto do Grupo A, ao vencer a Áustria por 1-0, graças a um tento do ex-benfiquista Kevin Csoboth, aos 90+10 minutos, para fechar o agrupamento com três pontos e um saldo negativo de três golos (2-5).

Para os oitavos de final, nos quais já estão Alemanha, Espanha, Portugal, Suíça, Itália, Inglaterra, Países Baixos e França, qualificam-se os dois primeiros de cada agrupamento e os quatro melhores terceiros.