Mais uma 'noite de São João' animada no Porto Santo

Este sábado contou com mais animação, no Porto Santo, naquela que é a programação das celebrações de São João, nessa ilha dourada.

A festa começou com os Amigos do Cantar, seguindo-se as actuações de Sónia Soares e de Brado. Todos subiram ao Palco Cidade, mediante o olhar e animação de muita gente.

A programação do São João, no Porto Santo, estende-se até dia 24 de Junho, segunda-feira, em três palcos distintos. O ponto alto são as Marchas Populares, no domingo, dia 23 de Junho. DAMA, Delfins e Matias Damásio actuam nos dias 20, 21 e 22, respectivamente.