Jesús Ramírez foi oficializado no Vitória de Guimarães. O ponta-de-lança venezuelano, que brilhou ao serviço do Nacional na época que agora terminou, assinou com os minhotos até 2027.



O negócio com os mexicanos do CA Morelia, clube ao qual pertencia o jogador, ficou fechado por um valor a rondar os 660 mil euros.