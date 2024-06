Chucho Ramírez surge no ‘onze do ano’ da II Liga

O Nacional volta a apresentar mais um elemento no ‘onze do ano’, referente à temporada 2023/2024 da Liga Sabseg, juntando-se o ponta-de-lança Chucho Ramírez ao lote de eleitos.



O venezuelano, de 26 anos, foi uma das peças fundamentais na promoção dos alvinegros ao patamar mais alto do futebol português, tendo disputado 33 partidas oficiais na competição e apontado 17 golos.



Na equipa ideal da II Liga está também o guarda-redes Lucas França e os médios Luís Esteves, Danilovic e Gustavo Silva.