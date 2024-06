Eduardo Jesus destaca os bons números da Economia regional

"Estamos empenhados em dar continuidade em tudo o que foi conseguido nos último anos e ir mais além", afirmou Eduardo Jesus, na conclusão da apresentação do programa Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura.

O secretário regional começou por destacar os 36 meses consecutivos de crescimento da economia, os bons números do turismo, responsável por um "forte impulso na economia". Por outro lado, sublinha, houve uma redução substancial do desemprego e a inflação "está controlada" e era de 2,4% em Março.

A promoção do destino Madeira "para todos as idades e para todo o ano" é uma prioridade, cumprindo as indicações do Plano de Ordenamento Turístico.

A mobilidade aérea é outra as áreas de maior atenção, tal como medidas de apoio a pequenas empresas para garantir a modernização.-

Eduardo Jesus também abordou a área da Cultura que, garante, é uma aposta permanente do Governo. "Estamos perante a evidência de um trabalho realizado", sublinha.