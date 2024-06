JPP acusa Governo de lançar "estratégia de medo e de intimidação" no Porto Santo

Os deputados do Juntos Pelo Povo (JPP), Paulo Alves e Carlos Silva, estiveram, hoje, no Porto Santo, para abordar o "fantasma de novas eleições" e o impacto da falta de Orçamento, que está a preocupar os cidadãos, no rescaldo do resultado eleitoral de 26 de Maio.

Porto-santenses pedem para que não pare a obra da Unidade Local de Saúde em abaixo-assinado Um abaixo-assinado, reunindo 528 assinaturas de residentes no Porto Santo, será hoje entregue na Assembleia Legislativa da Madeira, com o intuito de evitar a paragem da obra da Unidade Local de Saúde do Porto Santo, caso o Governo Regional caia, algo possível em caso de chumbo do Programa de Governo.

O JPP reafirmou que "a falta de Orçamento se deve exclusivamente à estratégia de Albuquerque e de Barreto que, em Fevereiro, decidiram retirar o documento".

Algo que classificam de "uma estratégia de medo e de intimidação que saiu à rua por estes dias na Ilha Dourada, com a ameaça de que o Centro de Saúde ia parar, os clubes não iam receber – já não recebem há seis meses -, ou de que as casas não estariam prontas a tempo".

São "falsidades com que procuram assustar as pessoas", argumentam os parlamentares.

Em contrapartida, o JPP diz que "não se deixa intimidar" e que "estará já amanhã com total empenho, no debate do Programa do Governo".

"A Incubadora não será esquecida, as progressões nas carreiras serão defendidas sem subterfúgios, a devolução da totalidade do subsídio de insularidade será exigida, tais como melhores condições para a prática desportiva, mais e melhores transportes e cuidado efetivo com o Ambiente, prometeram Paulo Alves e Carlos Silva.

Este último apelou ainda aos porto-santenses que "não deixem de aproveitar o São João, por causa do momento político".