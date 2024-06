PS lamenta que Governo "use a mentira para enganar a população" do Porto Santo

A Concelhia do PS Porto Santo lamentou, hoje, publicamente "o modo de acção do PSD", que segundo os socialistas, com continua a "mentir à população".

Em causa está a notícia o abaixo-assinado, reunindo 528 assinaturas de residentes no Porto Santo, entregue na Assembleia Legislativa da Madeira, com o intuito de evitar a paragem da obra da Unidade Local de Saúde do Porto Santo, caso o Governo Regional caia.

"A população sabe quem foram os protagonistas desta ideia de lançar o medo na nossa comunidade. Estes protagonistas são sempre os mesmos, que acham que esta receita vai resultar sempre. O que é preciso esclarecer é que tudo isto não passa de uma grande mentira", reforça a Concelhia do PS Porto Santo em comunicado de imprensa.

"Na verdade, caso o Programa de Governo não seja aprovado, passamos para um regime transitório, onde estão previstas todas as normas para execução de todos os projectos que constam nos planos e programas de investimentos e despesas da administração da RAM até à data", clarifica a mesma nota.

Os socialistas porto-santenses comprometem-se ainda a "continuar a fazer a defesa da população com transparência, com responsabilidade, mas acima de tudo com a verdade, porque na política são esses valores que tem de estar sempre em primeiro plano".