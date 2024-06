Veteranos do GRC Canicense em digressão pela Ilha Terceira

O grupo de Veteranos do GRC Canicense vai realizar uma pequena digressão pela Ilha Terceira, nos Açores, entre hoje e 23 de Junho.

Já amanhã, 21 de Junho, irão participar no Torneio Triangular de Veteranos das Sanjoaninas 2024, a convite dos Sport Clube Lusitânia, e no dia 22 de Junho participam num jogo amigável frente ao Praiense, na Vila da Praia da Vitória, perfazendo assim três jogos e 4 dias.

De acordo com nota do grupo, tal como acontece todos os anos desde a formação deste núcleo de veteranos, o objetivo é tentar realizar todos os anos uma digressão fora da região e nos últimos tempos participou em vários torneios externos, destacando a ida a Bragança, Vinhais, Sabrosa (Vila Real), ilha de São Miguel, Braga, Barcelos, Ilha do Faial e ilha do Pico.

A escolha para esta época desportiva foi novamente os Açores, nomeadamente à Ilha Terceira, pois é uma ilha que ainda não conhecem e já era um objetivo do grupo conhecer a Terceira. Esta ida aos Açores leva uma comitiva de 20 pessoas e, para além da parte desportiva, têm também como objetivo trocar experiências e confraternizar com as equipas locais.

Durante os 4 dias para além dos jogos de futebol, têm prevista várias visitas a vários locais da ilha Terceira.