Ribeira Brava debateu a inclusão social e acessibilidades

A Frente Mar da Ribeira Brava acolheu, esta quarta-feira, 12 de Junho, o evento ‘AcessibilidadESspeciais - Construindo Futuros Inclusivos’, promovido pela associação ‘Os Especiais’ e patrocinado pela Madeira Saúde.

O presidente da autarquia, Ricardo Nascimento, fez parte da primeira mesa-redonda, alusiva ao tema ‘Madeira, uma região que constrói futuros inclusivos’, juntamente com Roberto Rodrigues, director da Unidade dos Centros de Actividades Ocupacionais da Madeira e Marisa Nóbrega, do Instituto de Emprego, e falou da importância de pequenas acções diárias na promoção da inclusão social e na eliminação de barreiras arquitetónicas.

O autarca referiu as iniciativas da câmara, como a requalificação da vila e a restrição, para breve, do trânsito automóvel no centro histórico da vila, bem como a praia inclusiva que dispõe de elevador, rampa e cadeira anfíbia para acesso ao mar das pessoas com fraca mobilidade. Além disso, destacou que o município aceita estágios de pessoas com deficiência, "sem olhar para a sua condição como factor determinante", ajudando-as na inclusão social do dia-a-dia. Dessa forma, considerou que as pessoas portadoras de incapacidade "precisam de se adaptar às condições que têm ao seu redor". Como tal, deu o seu próprio exemplo, e mostrou-se solidário para com as pessoas que todos os dias têm de arranjar soluções para contornar as várias dificuldades que enfrentam.

Antes da sua intervenção, coube a Micaela Freitas, presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira, abrir a sessão, tendo destacado a importância de sensibilizar a população para os direitos e bem-estar das pessoas com deficiência, sublinhando a necessidade de inclusão em várias áreas. Frisou que a Região tem implementado medidas de inclusão, como a abertura do Centro de Inclusão da Madeira, uma referência nacional que apoia 400 pessoas através de diversos mecanismos sociais.

Houve ainda um segundo painel sobre 'Iniciativas Empresariais', que juntou Tiago Camacho, da Madeira Acessível by Wheelchair, que oferece passeios e acessibilidades para pessoas em cadeiras de rodas; Nuno Claro, da Madeira Saúde, uma empresa que adapta produtos de assistência técnica às necessidades dos utentes; e Fernando Lopes, Administrador da Rodoeste que apresentou os autocarros adaptados da nova frota que passará a operar em Julho sob o nome ‘Siga Rodoeste’.

A Rodoeste aproveitou para oferecer 14 cadeiras de rodas a utentes dos vários concelhos onde opera e a Madeira Saúde contribuiu com kits de produtos personalizados às necessidades de cada contemplado. O evento terminou com a participação da Secretária Regional da Inclusão e Cidadania, Ana Sousa, que relembrou o compromisso do Governo Regional em implementar políticas de acessibilidade e promoção da cidadania e qualidade de vida às pessoas com deficiência.