Pedro Ramos considera a Madeira "um exemplo" nas políticas de saúde

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil fez uma longa intervenção em que apresentou, ao pormenor, o programa das áreas que tutela.

Pedro Ramos começou por recordar os progressos no sector da Saúde, afirmando que a Região "deu um salto qualitativo e quantitativo na execução das suas políticas de saúde com extraordinário impacto nos cidadãso, na sua saúde e bem estar", apesar de termos acabado de atravessar uma pandemia.

"A Região, actualmente, é um exemplo de como as políticas de saúde têm tido impacto na população".

Pedro Ramos abordou praticamente todas as áreas da saúde, destacando o que poderá ser melhorado com a construção do novo Hospital do Funchal e a Unidade de Saúde do Porto Santo.

Fixar a divulgar tempos máximos de espera, mais camas para cuidados continuados e melhoria nos atendimentos de urgências e serviços de emergência, além de todo um conjunto de medidas de modernização do sistema, foram destaques na intervenção.

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil também abordou a questão do financiamento do sistema, com destaque para a optimização de meios, nomeadamente o controlo de duplicação de meios e uma aposta num Sistema Regional de Saúde que terá de continuar a envolver, além da componente pública os meios privados.