Casas de Saúde convocam conferência de imprensa para abordar risco de perturbação da Saúde Mental

Está agenda para esta segunda-feira, dia 17 de Junho, pelas 11h30, uma conferência de imprensa convocada pelas Casas de Saúde de psiquiatria que intervêm na Região, nomeadamente Casa de Saúde Câmara Pestana, Casa de Saúde da Sagrada Família e Casa de Saúde S. João de Deus. Em causa está a necessidade de abordar o "grave e elevado risco de perturbação actual para a Saúde Mental na Madeira".

Nesta conferência que se realizará na Casa de Saúde S. João de Deus, de acordo com nota à imprensa, está em causa a "crise política e o consequente risco da não aprovação do orçamento para o ano económico 2024", que estas instituições consideram que "conduzirá inequívoca e determinante crise para as Casas de Saúde mental que actualmente tratam, recuperam e reabilitam mais de 800 pessoas em regime de internamento, nossas concidadãs da Madeira e Porto Santo, que devido a vulnerabilidades e fragilidades severas e graves, necessitam de tratamento urgente, continuado e apoio, assim como as suas famílias".

"A não actualização urgente das diárias de internamento afectará muito significativamente a saúde mental dos madeirenses e porto-santenses, com colapso e prejuízo de alguns serviços hoje prestados à população", indica na nota.

Entre os serviços que poderão sofrer prejuízos estão o tratamento e a recuperação de pessoas sem abrigo, as pessoas com dependências de drogas e álcool, o serviço de apoio domiciliário em psiquiatria, internamentos de pessoas em regime involuntário e compulsivo, entre outros.

Será um "apelo e exigência à governação e partidos políticos para um imperativo de aumentar o financiamento aos serviços de saúde mental e psiquiatria da Madeira, já muito fragilizados e com tendência pronunciada de agravamento, deterioração e Improficiência".