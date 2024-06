Centenas de vozes entoam o hino de Portugal no Funchal

A estreia da seleção portuguesa no Euro2024 frente à Chéquia foi um momento emocionante na cidade do Funchal, onde centenas de vozes entoaram o Hino de Portugal.

De olhos postos no grande ecrã da Fan Zone do DIÁRIO, instalado na Praça da Restauração da capital madeirense, e de mão ao peito, centenas de pessoas ecoaram 'A Portuguesa' alto e bom som.

Portugal estreia-se hoje no Euro2024 de futebol, com um duelo frente à República Checa, em Leipzig, na Alemanha, no dia em que arranca o Grupo F e em que fica fechada a primeira jornada da fase de grupos.

A bola rola na Red Bull Arena numa partida dirigida pelo italiano Marco Guida.

No Euro2024, além dos checos, Portugal defronta ainda no Grupo F a Turquia (no sábado, em Dortmund) e a Geórgia (a 26, em Gelsenkirchen).