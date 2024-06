Sismo no norte do Irão provoca pelo menos quatro mortos e uma centena de feridos

Pelo menos quatro pessoas morreram e mais de uma centena ficou ferida na sequência de um sismo que atingiu hoje a província de Khorasan Razavi, no nordeste do Irão, perto da fronteira com o Afeganistão.

O sismo - de magnitude cinco na escala de Richter - abalou intensamente várias casas na cidade de Kashmar, deixando dezenas de pessoas presas nos escombros.

Dos mais de 100 feridos registados, cerca de 30 tiveram de ser hospitalizados, informaram as autoridades locais.

O governador da província, Yaqub Ali Nazari, explicou que a maioria das vítimas se deve ao colapso de casas e fachadas em áreas urbanas e rurais das zonas mais afetadas.

Nazari acrescentou que já foram acionadas várias medidas para lidar com a situação de emergência.