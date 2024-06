Veja a homenagem dos jovens do ‘Liceu’ à mentora do projecto ‘A Voz do Aluno’

Na rubrica 'Final Feliz', publicada na edição impressa deste sábado, o DIÁRIO deu-lhe a conhecer o projecto ‘A Voz do Aluno’, uma iniciativa dinamizada pela professore Fernanda Coelho, que incentiva jovens a participar em acções de solidariedade com o intuito de humanizar o ensino.

Ao longo do ano lectivo 2023/2024, 'A Voz do Aluno’ envolveu 50 estudantes de 12 turmas do 'Liceu'.

Na festa de encerramento, que decorreu na passada terça-feira com a apresentação do Espectáculo Cultural Solidário ‘Onde Está a Humanidade?’, a par dos vários números levados a palco, os alunos preparam uma homenagem surpresa à mentora do projecto.

Veja o vídeo: