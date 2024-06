Adeptos portugueses fazem a festa a caminho do estádio em Leipzig

Os adeptos portugueses já estão a entrar no Estádio Leipzig, onde esta noite a selecção nacional faz a estreia no Euro'2024. Um verdadeiro mar de gente que foi do ponto de encontro, no centro da cidade, até ao recinto do jogo, num percurso de 3km.

A meio do percurso apereceu a chuva, e forte, mas nada apagou a ambição dos adeptos lusos que mostram total confiança para a estreia. Depois de um dia marcado pelo sol e calor, a chuva apareceu de forma inesperada - é assim o Verão da Alemanha, dizem.

Mas nada travou a marcha de milhares de portugueses rumo ao estádio. Não faltou o hino, as músicas dedicadas a Cristiano Ronaldo e o tradicional 'siiiiiii' que também é imagem de marca do madeirense.

As portas do estádio em Leipzig abriram às 18 horas (17 horas na Madeira) e os adeptos já começaram a entrar. O jogo começa às 21 horas (hora da Alemanha).