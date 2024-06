Bom dia. Muito trânsito nesta manhã de segunda-feira, no regresso sobretudo ao trabalho, para muitos madeirenses.

Mas apenas na zona entre o Caniço e as Neves, na Via Rápida, sentido Machico - Ribeira Brava, há vários pontos em que o trânsito abranda e dificulta o escoamento do tráfego rodoviário.

No sentido oposto ou noutros pontos fora desta estrada, não se vislumbram sinais de congestionamento.