Chumbo do programa pode não fazer cair o governo

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta segunda-feira, 17 de Junho, dá conta que o estatuto Político-Administrativo é omisso quanto à consequência da não aprovação da moção de confiança que começa a ser debatida amanhã no Parlamento e que pode ser retirada pelo Executivo de Albuquerque antes da votação na quinta-feira.

População idosa quase duplicou em 20 anos

Descubra que o número de madeirenses com idade acima dos 80 está a crescer a um ritmo cada vez maior. Jovens até 25 anos são apenas um quinto da população. Agostinha Faria é um dos 34 centenários da Região.

“Gostava de ver os 26 dentro do autocarro”

Conheça Jorge Franco que levou a camioneta com as cores de Portugal ao Euro’2024. O enviado especial do DIÁRIO falou na Alemanha com os fiéis peregrinos da selecção.

Autocarro incendeia-se com turistas a bordo

Motorista foi assistido e seis passageiros polacos saíram ilesos. Polícia investiga origem do fogo que deixou veículo carbonizado no Funchal.

Presidente da ACIF apela ao bom senso

Chumbo do orçamento compromete “o ganha-pão de muitas famílias madeirenses”, diz Veiga França, que alerta para os impactos económicos.

