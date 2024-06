'Portos da Madeira' integra missão nacional à Noruega

A presidente do conselho de administração dos Portos da Madeira é a representante madeirense numa delegação portuguesa que está na Noruega, para uma visita de trabalho de três dias. Paula Cabaço participa na sequência de um convite endereçado pelo Governo português, através da Direção Geral de Política do Mar (DGPM) que, em conjunto com a UNG National Focal Point EEA Grants Portugal, embaixada da Noruega em Lisboa e Innovation Norway.

Esta é uma missão dedicada à modernização dos portos, nomeadamente para tomar conhecimento do que está a ser feito nos portos da Noruega. "Os portos noruegueses estão a explorar e a desenvolver soluções importantes em termos de sustentabilidade ambiental, e esta viagem constitui uma oportunidade para nos inteirarmos do que está a ser feito, e ao mesmo tempo estreitar relações com o cluster marítimo da Noruega”, explica Paula Cabaço.

A transição energética, digitalização, sustentabilidade ambiental e descarbonização dos portos serão questões a serem abordadas aquando das visitas aos portos de Olso e de Bergen e contactos com empresas desse país.

“Estamos interessados em conhecer o que está a ser feito ao nível do abastecimento de energia eléctrica aos navios, num momento em que estamos a dar os nossos primeiros passos na investigação e desenvolvimento de soluções de infra-estruturas de OPS (Onshore Power Supply)”, explica Paula Cabaço, referindo-se ao projecto Green Ports Madeira. Este projecto resulta de um investimento de 700 mil euros, que está a estudar a viabilidade e o impacto da implantação de infraestruturas OPS no Porto do Funchal, que permitam que os navios atracados desliguem os seus motores, ligando-se à rede elétrica em terra. Isto "será um importante passo ao nível da descarbonização dos portos e da sustentabilidade ambiental, com o qual estamos comprometidos".

A missão portuguesa à Noruega integra várias entidades oficiais do sector marítimo e energético, e as principais autoridades portuárias portuguesas. O principal objectivo, é proporcionar oportunidades para a cooperação bilateral e contactos junto de empresas norueguesas que atuam na área da energia verde, descarbonização e digitalização dos portos.

“A indústria dos cruzeiros está empenhada na transição energética, e a APRAM quer está na linha da frente na procura de soluções ambientais”, sublinhou Paula Cabaço, apontando como exemplo o envolvimento dos Portos da Madeira no projecto internacional SHIFT2DC, que recebeu um financiamento comunitário de 11 milhões de euros. O objetivo é estudar alternativas energéticas económicas e sustentáveis, e os Portos da Madeira são a única infraestrutura portuária europeia a participar neste consórcio, que reúne 30 entidades parceiras de 12 países.

A comitiva portuguesa chegou este domingo à Noruega, e regressa a Portugal na próxima terça-feira. Na agenda, além das referidas visitas aos portos de Oslo e Bergen, constam contatos com empresas e entidades oficiais do governo norueguês.