Nacional considera que decisão da FPF pode configurar eventual delito de desobediência

O Clube Desportivo Nacional – Futebol SAD considera que a decisão tomada pelo Conselho de Disciplina da FPF, "ao arrepio da decisão do Tribunal Arbitral do Desporto" sobre o processo Danrlei, é susceptível de análise pelo Ministério Público, por eventual delito de desobediência e, ou, abuso de poder.

O clube afirma aguardar com expectativa a reação do Tribunal Arbitral do Desporto, da Federação Portuguesa de Futebol, da Liga Portuguesa de Futebol Profissional e da respectiva tutela governativa "a esta ilegal actuação do Conselho de Disciplina da FPF, reclamando desde já o título de Campeão da 2ª Divisão Nacional".

Num comunicado enviado à comunicação social, os alvi-negros recordam os factos, indicando que "o Conselho de Disciplina, num Acórdão que refere ser de execução de decisão do Tribunal Arbitral do Desporto, pratica um acto administrativo aparente, novo, que não executa o Acórdão que visa executar e não aplica a Lei como o Acórdão impõe aplicar". Em causa está o acórdão do Tribunal Arbitral do Desporto que indica que "o Leixões e o seu jogador Danrlei Santos praticaram uma infracção, impondo que o Conselho de Disciplina aplique o artigo 37.º, n.º 8 do RDLPFP, referindo, expressamente, que o «a decisão a proferir pelo Conselho de Disciplina da FPF está vinculada à interpretação (da referida norma)»".

"Em sequência, menos de 24 horas depois, sem esperar pelo prazo de reclamação ou recurso, ou seja, pelo trânsito em julgado, o Conselho de Disciplina da FPF, na execução dessa decisão, a que está vinculado, profere Acórdão em que não só considera que os arguidos não infringiram qualquer norma, como refere que actuaram sem culpa, a verificar-se qualquer ilícito, uma vez que actuaram sob informação da LPFP", indica.

O CD Nacional - Futebol SAD considera que "que a responsabilidade pela utilização de um jogador é objectiva e a Lei é de aplicação clara, sem intérpretes na sua execução". "Estamos perante uma situação que é inaudita e que visa impedir o óbvio: reconhecer que o Clube Desportivo Nacional é o legítimo campeão da 2.ª Divisão Nacional", atira.

Leia o comunicado na íntegra: