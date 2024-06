Acto eleitoral na Madeira e no Porto Santo decorre sem problemas

O acto eleitoral para estas Europeias está a decorrer sem problemas de maior na Madeira e no Porto Santo, com vários eleitores de Portugal continental a aproveitar o voto em mobilidade.

Em directo para a TSF-Madeira vários jornalistas do DIÁRIO, em diversas mesas de voto espalhadas pela Madeira e Porto Santo, falaram com votantes e presidentes de mesas de voto que confirmaram a afluência às urnas, assim como a vantagem de poder exercer o direito de voto em qualquer mesa seja esta em território nacional ou no estrangeiro.

Na baixa do Funchal, o jornalista Ricardo Miguel Oliveira falou com um casal de turistas vindos de Viseu que aproveitou as férias na Madeira para exercer o seu direito.

"Acho que devia ser feito em todas as eleições porque muitas vezes não estamos na nossa freguesia", apontou Paulo Correia sobre o voto em mobilidade.

Manuela Brasão, presidente da mesa de voto número 1 na Câmara Municipal do Funchal, confirmou que o acto eleitoral, que começou às 8 horas, "está a decorrer conforme o previsto", com "bastante afluência principalmente de pessoas que não são do concelho nem são da Região, que aproveitaram o facto de estarem de férias para votar".

Nas Achadas da Cruz, onde residem pouco mais de 100 pessoas, o jornalista Victor Hugo conversou com José, um dos elementos pertencentes à mesa de voto, que confirmou a 'calmaria' na afluência a este sufrágio, onde cerca de 40 pessoas já votaram até às 10 horas deste domingo.

Ainda assim, denotou alguns problemas na rede que "de vez em quando vai abaixo" algo que diz ser "normal nas Achadas da Cruz e que faz parte de viver numa zona mais remota".

Victor Hugo interpelou o eleitor Adriano, natural do Brasil, que votou esta manhã naquele local.

Adriano, natural do Brasil, votou esta manhã nas Achadas da Cruz, Foto Victor Hugo

Tatuador de profissão, Adriano confessa que nas Achadas da Cruz é "um bocadinho complicado" encontrar clientes, mas que esta freguesia do Porto Moniz o cativou desde logo pela "simplicidade das pessoas".

Em Santa Cruz, mais concretamente no Infantário da Palmeira, esteve o jornalista Orlando Drumond, que falou com Cristina Freitas, uma das responsáveis por uma das mesas de voto. Confessou que a "adesão não é muito forte", mas que decorre sem grandes problemas.

Neste acto eleitoral, marcado pela presença de computadores nas mesas de voto, Cristina Freitas aponta que não existe, até ao momento, qualquer problema, mas "há plano B se houver".

Por fim, na Ilha Dourada, Gonçalo Maia verificou a "tonelada" de pessoas presentes nas duas mesas situadas no centro da cidade, onde tudo decorre dentro da normalidade.

Fila para votar no Porto Santo, Foto Gonçalo Maia

Largas dezenas de pessoas tanto madeirenses como continentais aproveitaram o facto do voto poder ser em mobilidade. "É muito bom, foi a melhor coisa que fizeram para diminuir a abstenção", disse uma votante questionada pelo jornalista.

É de referir que o navio Lobo Marinho realizou viagens extraordinárias com lotação praticamente cheia, com os aviões a apresentarem, igualmente, uma boa ocupação.

No Porto Santo existem cinco mesas de voto.

As mesas de voto para as eleições europeias abriram hoje às 8 horas em Portugal Continental e na Madeira, encerrando às 19 horas.