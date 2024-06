Taxas disparam para limitar extracção de calhau do mar

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO deste domingo, 16 de Junho, dá conta que o valor a pagar pela extracção de inertes do mar é hoje 10 vezes mais do que era em 2020. Governo explica medida com as alterações climáticas. Há 10 anos que não se retirava tanta areia do litoral madeirense.

Domínio francês na prova rainha

Robert Loic e Lucille Germain foram os mais rápidos nos 45 quilómetros com 3.600 metros de desnível positivo e venceram o Madeira Sky Running. Câmara de Santana desafia organização a tornar a USM uma prova “ainda de maior excelência”.

Bordado ganha novo ‘arquitecto’

Na rubrica 'Geração do Futuro' de hoje conheça David Oliveira, mentor da ‘Bailha’, que desafia a indústria a valorizar a arte e a história de quem borda.

Manter jardins custa 8 euros por m2

Descubra que a Câmara do Funchal tem 71 jardineiros, mas tem de recorrer a privados para cuidar de mais de 300 mil m2 de áreas verdes municipais.

JPP anuncia ‘chumbo’ do Programa de Governo

Fique ainda a saber que a Comissão Política do JPP decidiu, por unanimidade, votar contra a proposta que será discutida na Assembleia, o que poderá provocar a queda do Governo Regional.

