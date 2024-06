A companhia Costa Cruzeiros lançou uma oferta de última hora para a partida de 7 de Julho do cruzeiro “A Música do Mar” no novíssimo Costa Smeralda com duração de 7 dias.

Com passagem pela Espanha, Itália e França, o itinerário conta com paragens em Cagliari, Nápoles, Civitavecchia / Roma, Génova, Marselha para terminar depois com o regresso a Barcelona.

Os preços são desde, por pessoa, em cabine dupla:

Cabine dupla interior – 729 Euros

Cabine dupla vista mar – 799 Euros

Cabine dupla c/ varanda sobre o mar – 829 Euros

Este cruzeiro tem a particularidade de oferecer aos passageiros as novíssimas "Sea Destinations", experiências incríveis em locais icónicos dos itinerários. Neste cruzeiro específico serão três:

Mar das Ilhas Baleares: "Mar de estrelas"

No alto mar, imerso na escuridão mais profunda do Mediterrâneo, verá o céu e as estrelas como em nenhum outro lugar. Deixe-se guiar por um oficial para descobrir os segredos do universo: viajará com os seus olhos entre planetas e constelações.

Baía de Capri: "Pequeno-almoço caprese"

O espetáculo natural dos Faraglioni ao amanhecer enquanto desfruta de um café napolitano, acabado de fazer, que num turbilhão de aromas desperta os seus sentidos. Admire a paisagem de Capri, enquanto saboreia uma típica torta caprese gigante.

Santuário de Cetáceos: "Espetáculo de luzes"

Um espetáculo de luzes revela os segredos de algumas das criaturas marinhas mais fascinantes: baleias, golfinhos e baleias jubarte. Um espetáculo inovador, de um ponto de vista único: o do navio em alto mar.

Os valores incluem o cruzeiro de 7 dias em regime de Pensão Completa no tipo de cabine escolhido, taxas portuárias, espetáculos e entretenimento e as novíssimas Sea Destinations.

Não estão incluídas as passagens aéreas, despesas de reserva, bebidas às refeições, taxa de serviço, bebidas às refeições, Seguro, extras de carácter pessoal e quaisquer serviços não mencionado.

Tanto o preço como a disponibilidade estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

Para informações mais detalhadas, contacte:

Intertours Travel Consulting

291208920

[email protected]

Fotos: Cagliari -Foto de Zsolt Cserna na Unsplash; Capri - Foto de Jordi Vich Navarro na Unsplash; Marselha - Foto de Kristin Snippe na Unsplash; Roma - Foto de Spencer Davis na Unsplash