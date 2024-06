Festival do Atlântico volta a encantar milhares de pessoas

O Concurso Internacional de Fogo de Artifício da Madeira, inserido no Festival do Atlântico, assistiu na noite deste sábado, 15 de Junho, ao terceiro e último espectáculo piromusical, desta feita a cargo da empresa de Inglaterra Fully Fused Firewoks. Depois dos espectáculos da empresa italiana Fireworks Lieto Srl. e da Feerie S.A.S, a representar a França, o júri tem agora o difícil trabalho de eleger o vencedor do Troféu do Atlântico. Ao público cabe atribuir o Troféu Madeira Tão Tua.

A exibição deste sábado, sob o tema ‘Decades’, proporcionou uma experiência nostálgica ao celebrar as décadas áureas da música pop/rock. A empresa inglesa transportou o público da capital madeirense para uma viagem musical desde os anos 60 até aos dias de hoje.

Antes do grande momento pirotécnico, a Fortaleza do Pico foi palco do espectáculo de ópera ‘ Viena Life’. O mundo de operetas, valsas de strauss e música Húngara esteve em destaque com a soprano Maria Ferreira e o tenor Alberto Sousa, acompanhados por um quarteto de cordas e piano. Os dançarinos do Prestige Dance Club deram corpo às sonoridades.

O fogo-de-artifício regressa à baía do Funchal no próximo sábado com a empresa portuguesa Macedo’s Pirotecnia a encerrar os espectáculos piromusicais com ‘Quimera’.