Bispo do Funchal confessa estar “cansado de eleições”

O Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, confessou, numa publicação no Jornal da Madeira, tutelado pela Diocese do Funchal, estar “cansado de eleições”, partilhando um sentimento que acredita ser comum a muitos madeirenses.

“As eleições são, talvez, o momento mais alto da democracia, esse sistema político com muitos defeitos mas sem outro que seja melhor. Muitos são os países onde, infelizmente, ainda não é possível ao povo exercer esse acto de soberania”, escreve o Bispo do Funchal num artigo de opinião publicado no Jornal da Madeira ontem, dia que coincidiu com a data da entrega do Programa de Governo na Assembleia Legislativa da Madeira.

Alundo ao momento político de instabilidade, em que o executivo de minoria liderado por Miguel Albuquerque, procura reunir consenso, vertendo para o Programa de Governo, medidas propostas pela oposição – conforme o DIÁRIO deu conta na edição online e impressa para agradar a todos e evitar o ‘chumbo’ - D. Nuno Brás diz mesmo estar agastado com o número de vezes em que os madeirenses foram chamados a ir às urnas.

Confesso que, depois de ter vivido um ano em sistemáticas campanhas seguidas dos respectivos actos eleitorais, estou cansado de eleições. eu e creio que muitos dos madeirenses e do resto do povo português" D. Nuno Brás

A redução fiscal, mais investimento na saúde e nos apoios sociais, e a melhoria da mobilidade, incluindo a ligação por ferry ao continente, são algumas "propostas comuns" entre os partidos na Madeira referidas no Programa do XV Governo Regional.

O documento orientador para os próximos quatro anos, ontem entregue ao presidente da Assembleia Legislativa da Madeira chefe do executivo do arquipélago, o social-democrata Miguel Albuquerque, é composto por mais de 170 páginas, com medidas distribuídas por oito capítulos, correspondendo às secretarias regionais.

Numa rara explanação sobre política, o Bispo exorta ao entendimento e à responsabilidade dos representantes políticos, entendendo que devem saber interpretar a decisão do povo.

“Os sucessivos actos eleitorais chegaram a resultados muito semelhantes na sua substância. Sei que em grande parte não poderiam ter sido evitados. Mas creio que, neste momento, as decisões do povo são claras, para todos e em todos os níveis”, escreve D. Nuno Brás.

Sem parábolas, o Bispo é directo na mensagem de apelo ao consenso, o fim das clivagens e elevem o dever para com os eleitores, contribuindo para que sejam parte da solução e criem condições de governabilidade, mesmo com o executivo em minoria no Parlamento.

“Sem maiorias absolutas, com um grande leque de partidos, penso que aquilo que, agora, o povo pede aos políticos que o representam é, tão simplesmente, que governem”, exortou, colocando em segundo plano as guerras de poder e indo ao encontro de uma resposta para os pobres e mais desfavorecidos.