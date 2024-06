Orquestra Clássica da Madeira apresenta 'Quarteto de Cordas Atlântico' no Savoy Palace

A Orquestra Clássica da Madeira apresenta, esta quinta-feira, 13 de Junho, às 21 horas, mais um concerto, desta vez com o 'Quarteto de Cordas Atlântico', que no hotel Savoy Palace.

Desde Setembro de 2023 que esta unidade hoteleira do grupo Savoy Signature tem vindo a apoiar o projecto cultural de música erudita levado ao público através dos ensembles da Orquestra Clássica da Madeira. Por isso, esta quinta-feira o 'Quarteto de Cordas Atlântico' irá subir a palco para interpretar obras de Wolfgang Amadeus Mozart do período clássico e do português Eurico Carrapatoso, nosso contemporâneo.

Fica aqui o convite ao nosso Público para ao fim do dia passar um belo serão com o belo repertório do Quarteto de Cordas Atlântico, num espaço onde se conjugam a hospitalidade de excelência e as impressionantes performances dos talentos. Norberto Gomes, director artístico da Orquestra Clássica da Madeira

Os ingressos têm um custo de 15 euros e estão à venda na recepção do Hotel Savoy Palace.

O Quarteto de Cordas Atlântico surgiu com o propósito de abordar o imenso repertório escrito para esta formação ao longo dos últimos 300 anos da história da Música. Este Quarteto é composto por instrumentistas de várias origens e escolas de formação, tendo sido criado no seio da Orquestra Clássica da Madeira. A sua dimensão possibilita uma mobilidade e adaptabilidade podendo se apresentar nas mais variadas situações. Os protagonistas deste Quarteto são Natacha Guimarães e Joana Costa no violino, Marta Morera na viola d´arco e Jaime Dias no violoncelo.