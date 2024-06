Imagens que marcam a terceira etapa do Atlântico Padel Tour'2024

Um total de 264 atletas, divididos por 132 estão a abrilhantar aquela que é a terceira etapa do Atlântico Padel Tour, evento organizado pelo terceiro ano consecutivo pelo DIÁRIO e Padel Nuestro Madeira, tendo como principal sponsor a empresa ‘An Island Apart’.

Os cinco courts da Quinta do Padel serviram de palco para receber os três primeiros dias de competição (entre a passada sexta-feira e domingo) numa maratona de jogos, referentes às fases de grupos das diversas categorias (nível 1, 2, 3, 4, 3 feminino e 4 feminino).

Já esta sexta-feira e sábado as melhores duplas dos diversos grupos, dos diversos níveis voltam aos courts para a fase final da etapa, onde irão lutar pelos tão desejados passaportes ruma às finais. De referir que os decisivos encontros terão lugar na tarde de sábado (15 de Junho) seguindo-se depois a habitual cerimónia da consagração dos grandes vencedores da terceira etapa.

Enquanto a competição não regressa aos courts deixamos aqui a galeria de fotos de alguns jogos referentes à fase de grupos.

Poderá também encontrar mais fotos, bem como os resultados dos jogos na página de facebook do Atlântico Padel Tour (https://www.facebook.com/atlanticopadeltour) ou no link oficial do circuito (https://padeltour.dnoticias.pt/).