Madeira Sky Race “se não é a melhor, é das melhores de Portugal”

André Silva, 2º classificado e melhor português no Madeira Sky Race, considera a prova madeirense a melhor ou uma das melhores dos circuitos nacionais.

“Foi uma corrida duríssima, mas extremamente disputada. Foi até ao final a luta pelo segundo lugar. Eu não tinha muitas expectativas, porque estou há 5 meses sem conseguir competir", referiu no final da prova deste sábado.

"Era a minha primeira prova que eu ia tentar fazer bem, uma prova da Taça do Mundo. Sentia-me que estava com algumas pernas, mas não sabia como é que ia estar a nível competitivo", apontou.

"Correu bastante bem, apesar do terreno hoje estar muito perigoso, porque estava a chover e estava muito escorregadio. Tivemos algumas quedas, penso que todos tivemos algumas quedas. E mesmo assim conseguimos correr abaixo do tempo do vencedor do ano passado, que é um bom amigo meu, o espanhol, António Martinez", descreveu o atleta.

"Estou muito, muito contente. Este percurso para mim é o melhor de Portugal, apesar de ser duríssimo. É um percurso super variado, tem zonas técnicas, zonas de correr, subidas íngremes. Tem tudo o que se pode esperar no trail running e no sky running. É uma prova que se não é a melhor, é das melhores de Portugal”, manifestou o atleta português.