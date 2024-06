"Sempre que vim à Madeira fui muito feliz" diz Bruno Silva, vencedor da prova Santana Sky Race

“Como eu tinha dito no briefing de apresentação da Ultra Skyrunning Madeira, sempre que vim à Madeira fui muito feliz. Pronto, é dar continuidade a isso. Vou feliz outra vez na Madeira, vou com vontade de voltar. Foram dois dias intensos, saindo um bocado a minha zona de conforto. A minha zona de conforto é a distância de 40 [km]. Descobri a minha zona de conforto, decidi mudar aqui um bocado o chip. Consegui estar dois dias bem e assumindo aquilo que era o meu objectivo. Hoje decidi assumir a frente, tentar fazer alguma diferença na subida, pois a descida era o quilómetro vertical de ontem, já lá tinha passado. Com a chuva da manhã, sabia que ia estar perigoso, preferi ter uma vantagem para não ter que arriscar tanto a descer. E fazer a minha gestão de forma diferente do habitual. Pronto, estou muito feliz de cá a voltar. Esta prova merece que nós façamos este percurso, porque é espectacular. Nós andamos em sítios brutais, não dá para explicar. Lá em cima estava um clima fantástico”.

Jorge Filipe (02:31:41) e Tiago Vieira (02:32:48) ficaram, respectivamente, nos 2º e 3º lugares da classificação geral.