França apresenta 'Eletro Swing' no Festival do Atlântico

O segundo espetáculo piromusical do Festival do Atlântico 2024 será francês. Está marcado para amanhã, sábado, dia 8 de junho, pelas 22h30, no Funchal.

A empresa “Feerie S.A.S” desenvolve o tema “Eletro Swing” e funde a energia positiva deste género musical com efeitos pirotécnicos, proporcionando ao público uma experiência sensorial inesquecível. Por isso, fará o possível para criar uma sincronização perfeita entre música, luzes e cores para cativar e surpreender todos os espetadores.

Para a semana, no dia 15 de junho, a Inglaterra, através da empresa “Fully Fused Firewoks” surgirá com o tema “Décadas” com uma trilha sonora especialmente elaborada, que representa fundamentalmente os ritmos, as mudanças e as evoluções dos fogos de artifício. Será este conjunto de músicas que a empresa visa estimular quem assistir, despertando sensações que se materializam e se expressam na coreografia.

Inclui músicas do Reino Unido, com algumas exceções no início e no final. São do género Pop & Rock, das últimas décadas, e pretendem levar o público numa viagem mítica dos anos áureos dos anos 60 do século passado até aos dias de hoje, com temas que ficaram no ouvido de todos.

Recorde-se que o primeiro evento, realizado a um de junho, foi de Itália, com a empresa “Fireworks Lieto Srl.”, que apresentou o tema “O Ciclo da vida...”. Pretendeu fazer uma viagem pelas emoções, lembrando que somos filhos desta terra onde considera que estamos em perigo de alguma forma, ou porque um país próximo está em guerra ou que o nosso país está entrando numa. Daí que apontem que o amor e a paz não devem parar de combater este ódio e através da música e dos espetáculos evocativos querem gritar ao mundo que estamos aqui.

Estes três países participam com espetáculos piromusicais, com a duração de 20 minutos, no Concurso Internacional de Fogo de Artifício da Madeira (CIFAM).

O objetivo é o de alcançar o “Troféu do Atlântico”, atribuído por um júri, assim como o “Troféu Madeira Tão Tua”, escolhido pelo público. A votação pode ser feita através de tômbolas colocadas no centro comercial Plaza Madeira, e no Posto de Informação Turística da Direção Regional do Turismo, na Avenida Arriaga, e na noite de cada espetáculo, no Cais do Funchal.

Os resultados do Concurso Internacional de Fogo de Artifício da Madeira serão conhecidos no dia 22.

As apresentações de encerramento, a cargo da empresa organizadora do evento, a Macedo’s Pirotecnia, decorrerão no Funchal, no dia 22, às 22h30, e no dia 23, no Porto Santo, às 23h59, ambos com o tema “Quimera”.

O Festival do Atlântico, que decorre até ao dia 23, contempla, igualmente, o Mercadinho “Sunset verão”, na Praça do Povo, uma iniciativa que decorre todos os dias com os horários de domingo a 5.ª feira, das 16h00 às 00h00, sendo que na 6.ª feira e no sábado, encerra uma hora mais tarde.

Existem, ainda, emissões de rádio, concertos e animação com DJ Set.

Na edição deste ano do Festival do Atlântico há a evidenciar a novidade que constitui a “Ópera no Pico”, cuja primeira realização, na Fortaleza de São João do Pico, já decorreu no primeiro dia do mês. Seguem-se, agora, mais três, nos dias 8, 15 e 22 de junho.

Referência, ainda, para os espetáculos de artes circenses, na Praça do Povo, nos dias 21, 22 e 23 de junho, pelas 21h30. Nesta edição apresentam o tema “Sky Light”.