Mais um belo espectáculo no Festival do Atlântico

O fogo-de-artifício, que hoje levou milhares de pessoas a olharem os céus do Funchal na segunda noite do Festival do Atlântico, foi um belo espectáculo de pirotecnia vindo de França.

A empresa Feerie S.A.S desenvolveu o tema "Eletro Swing", procurando fundir "a energia positiva deste género musical com efeitos pirotécnicos, proporcionando ao público uma experiência sensorial inesquecível", prometia a Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura na nota de apresentação do evento.

Por isso, "fará o possível para criar uma sincronização perfeita entre música, luzes e cores para cativar e surpreender todos os espetadores", acrescentava. E, de facto, foi um belo espectáculo de cor, luz e som.