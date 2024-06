“Estou muito satisfeita. Tendo em conta que há duas semanas atrás estive o Europeu de Trail, em Annecy, em França, que foram 60 km que ainda estão aqui nas pernas, sinceramente a prova hoje até correu melhor do que eu estava à espera. A primeira subida obviamente custou-me bastante, porque estava ainda cansada, mas depois consegui entrar no ritmo, ainda recuperei algum tempo, mas não foi suficiente, mas estou contente porque fiz o meu melhor, e a prova é espectacular, mas muito, muito dura esta última subida. No final foi mesmo para morrer. A Madeira também já nos habitou a estas provas brutais, que vamos desde o mar até à montanha, e é realmente muito bonito”.